Ischia, vaccino ai pendolari: restano aperti gli hub per i volontari (Di giovedì 6 maggio 2021) Ad Ischia prosegue alla grande la somministrazione di vaccino ai pendolari. L’Asl Napoli 2 ha deciso di mantenere gli hub aperti per tutti i volontari. Uno dei box vaccinali in Campania (via Screenshot Instagram)L’open day degli hub vaccinale ha avuto un gran successo. Prosegue la somministrazione di vaccino ai pendolari nell’isola di Ischia, con la campagna vaccinale della Regione Campania che in questa settimana si è concentrata sulle tre isole principali. Mettendo in sicurezza i tre poli turistici, il Presidente De Luca ha annunciato una campagna vaccinale a livello mondiale per le tre isole. POTREBBE INTERESSARTI >>> Bagnoli, il Lido Comunale è pericoloso: la denuncia dei cittadini Proprio grazie alla grande campagna vaccinale ad ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 maggio 2021) Adprosegue alla grande la somministrazione diai. L’Asl Napoli 2 ha deciso di mantenere gli hubper tutti i. Uno dei box vaccinali in Campania (via Screenshot Instagram)L’open day degli hub vaccinale ha avuto un gran successo. Prosegue la somministrazione diainell’isola di, con la campagna vaccinale della Regione Campania che in questa settimana si è concentrata sulle tre isole principali. Mettendo in sicurezza i tre poli turistici, il Presidente De Luca ha annunciato una campagna vaccinale a livello mondiale per le tre isole. POTREBBE INTERESSARTI >>> Bagnoli, il Lido Comunale è pericoloso: la denuncia dei cittadini Proprio grazie alla grande campagna vaccinale ad ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Vaccino per i pendolari a Ischia: l'annuncio - eugeniomuzzillo : Se dovessi prendere il Covid e morire prima di aver ricevuto il vaccino i miei familiari dovrebbero fare causa a… - cronacawally1 : #vaccino alla fine Procida Ischia e Capri hanno fatto come cazzo hanno voluto, fregandosene delle regole. Continuan… - LPincia : RT @gabrillasarti2: Ischia sceglie di sperimentare il ' vaccino' in cambio della libertà di lavorare ? La Costitizione non esiste più, esis… - Mariano_Amelio : Prima dose di Pfizer, richiamo con la vista di Ischia e il profumo del mare Vaccino migliore non c'è ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia vaccino Le isole italiane Covid free per l'estate: il piano partirà il 7 maggio A Capri la campagna terminerà in settimana e a Ischia si conta di arrivare a somministrare 1.800 dosi di vaccino al giorno ai residenti. La Sicilia invece comincerà come da programma il 7 maggio si ...

Isole covid free in Italia, quali sono e dove parte il piano vaccini ...piano vaccini Per le vaccinazioni di massa degli abitanti delle isole minori si punterà al vaccino ... stessa sorta di Ischia che sta accelerando con i vaccini di massa e spera entro la fine di maggio ...

Ischia Covid free, via alla campagna di vaccinazione di massa: «Due centri, tocca agli over... ilmattino.it Adesso il Generale Figliuolo dice “si” alle isole Covid free Il commissario all’emergenza covid ha di fatto ufficializzato la sua inversione di tendenza nel corso di una videoconferenza che si è svolta ieri tra governo e rappresentanti delle isole minori. E pen ...

lsole covid free, ‘Ischia Film Festival’ primo evento in presenza dal 26 giugno La diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festival, in programma dal 26 giugno al 3 luglio, sarà il primo evento in presenza sulle isole covid free. Mentre a Ischia la campagna vaccinale di massa re ...

A Capri la campagna terminerà in settimana e asi conta di arrivare a somministrare 1.800 dosi dial giorno ai residenti. La Sicilia invece comincerà come da programma il 7 maggio si ......piano vaccini Per le vaccinazioni di massa degli abitanti delle isole minori si punterà al... stessa sorta diche sta accelerando con i vaccini di massa e spera entro la fine di maggio ...Il commissario all’emergenza covid ha di fatto ufficializzato la sua inversione di tendenza nel corso di una videoconferenza che si è svolta ieri tra governo e rappresentanti delle isole minori. E pen ...La diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festival, in programma dal 26 giugno al 3 luglio, sarà il primo evento in presenza sulle isole covid free. Mentre a Ischia la campagna vaccinale di massa re ...