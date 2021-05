Iniesta punta tutto sul Barcellona | «Può vincere la Liga»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Andressulcome prossimo campione di Spagna Andres, storico ex calciatore del, in una intervista a Marca hatosui blaugrana come prossimi campioni della. Il prossimo weekend ci sarà lo scontro al vertice contro l’Atletico Madrid capolista che potrà dire tanto sulla corsa al campionato. «Penso che ilabbia le capacità dila. Possono farlo. Ogni gara è sempre più difficile ma vincendole tutte vinceranno lache questa stagione è stata molto combattuta e competitiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

