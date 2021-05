Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l’ex tecnico dell’Udinese (Di giovedì 6 maggio 2021) Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. l’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine positivo al Covid, come riporta Gazzetta.it. Condizioni gravi per lui da diversi giorni. Dominissini è passato agli onori della cronaca del grande calcio per la doppia promozione col Como e per aver preso le redini dell’Udinese nella stagione 2005/2006 con Nestor Sensini dopo l’esonero di Cosmi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Lorisè in fin dipere verserebbe in gravissime condizioni Lorisè in fin diallenatore, 59 anni, èall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine positivo al, come riporta Gazzetta.it. Condizioni gravi per lui da diversi giorni.è passato agli onori della cronaca del grande calcio per la doppia promozione col Como e per aver preso le redininella stagione 2005/2006 con Nestor Sensini dopo l’esonero di Cosmi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi: Loris Dominissini è ricoverato per Covid e… - Cobretti_80 : RT @Gazzetta_it: Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi - Gazzetta_it : Loris Dominissini è ricoverato per #Covid ed è in condizioni molto gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Dominissini fin Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi Friulano doc ? Dominissini è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, con cui ha conquistato lo scudetto Primavera il 3 giugno del 1981. Ha fatto il suo esordio in Serie A - sempre col club ...

Diretta/ Crotone Udinese (risultato finale 1 - 2) video tv: la decide De Paul! ... con il compito di portare a un'insperata salvezza i pitagorici, purtroppo fin qui non ha trovato ... quando poi venne esonerato in favore di Dominissini - Sensini (ma a fine stagione avvenne un nuovo ...

Loris Dominissini è ricoverato per Covid ed è in condizioni molto gravi La Gazzetta dello Sport Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l’ex tecnico dell’Udinese Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ...

Friulano doc ?è cresciuto nel settore giovanile del club friulano, con cui ha conquistato lo scudetto Primavera il 3 giugno del 1981. Ha fatto il suo esordio in Serie A - sempre col club ...... con il compito di portare a un'insperata salvezza i pitagorici, purtroppoqui non ha trovato ... quando poi venne esonerato in favore di- Sensini (ma a fine stagione avvenne un nuovo ...Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ...