Dominio Pubblico lancia MA®T : a Roma, 650 mq e 14 street artist per un nuovo Monumento alla Memoria (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 maggio 2021 – Dal 5 maggio 2021 Roma ha un nuovo Monumento alla Memoria, un Monumento contemporaneo, in grado di far incontrare vecchie e nuove generazioni, raccontando la storia della città attraverso il linguaggio della street art e regalando al territorio 650 mq di storytelling urbano. E’ il nuovo progetto nato da Dominio Pubblico e la curatela di Gojo, “MA®T – Millennials A®T – annualità 2020” che, forte della “matita” di 14 artisti ha ridipinto e ripensato i muri dell’Istituto Comprensivo Poggiali-Spizzichino, all’interno del Municipio VIII, raccontando a colori la città e i suoi ricordi. Le attività sono state realizzate con in collaborazione con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 maggio 2021 – Dal 5 maggio 2021ha un, uncontemporaneo, in grado di far incontrare vecchie e nuove generazioni, raccontando la storia della città attraverso il linguaggio dellaart e regalando al territorio 650 mq di storytelling urbano. E’ ilprogetto nato dae la curatela di Gojo, “– Millennials A®T – annualità 2020” che, forte della “matita” di 14i ha ridipinto e ripensato i muri dell’Istituto Comprensivo Poggiali-Spizzichino, all’interno del Municipio VIII, raccontando a colori la città e i suoi ricordi. Le attività sono state realizzate con in collaborazione con ...

Advertising

Lordskary : Non ci sono realtà diverse da quella che conosco costruite da altri. È proprio di quello stronzo che voi immaginare… - AlessLongo : @CBlengio Lo diceva già @guidoscorza nel 2012 ad @agoravoxitalia '«Diventano utilizzabili per finalità giornalistic… - AlessLongo : @lastknight @GPDP_IT Vecchia questione, già chiarita anche se ha confini non certissimi. Lo diceva già @guidoscorza… - giordi63 : RT @Retake_Roma: Tornare a scuola sarà un capolavoro per gli alunni dell’Istituto Poggiali-Spizzichino, quartiere Montagnola nel Municipio… - PaoloAruffo : RT @Retake_Roma: Tornare a scuola sarà un capolavoro per gli alunni dell’Istituto Poggiali-Spizzichino, quartiere Montagnola nel Municipio… -