Detenuti vicini ai clan in possesso di telefonini e droga Sequestrati dalla Penitenziaria

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il Segretario Regionale O.S.A.P.P. Angelo Sciabica evidenzia come gli uomini e donne della Poliziadi Taranto nonostante le immani condizioni lavorative e nello straordinario periodo da COVID 19 e la gravissima carenza negli organici, mette a segno due importanti operazioni di servizio, una in data 04 Maggio 2021 nel corso di un’operazione straordinaria di perquisizione rinvenendo nel reparto ad Alta Sicurezza due cellulari di pertinenza a duepresumibilmente appartenenti Criminalita? organizzata tarantina e nel pomeriggio di oggi nel corso di controllo di un pacco sono stati rinvenuti 75 gr di sostanze stupefacenti (hashish), operazioni che evidenziano l’ottimo coordinamento del Reparto. I disagi di Taranto – prosegue Sciabica – non possono piu? passare inosservati, chiediamo interventi risolutivi per maggiore garanzia di tutti ...

