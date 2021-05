Ddl Zan | nel sondaggio delle femministe 7 italiani su 10 bocciano la sua filosofia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sono molti mesi che sentiamo parlare del Ddl Zan contro l’omotransfobia, una legge attesa da 24 anni, portata in senato il 5 novembre del 2020. Al Senato il 28 aprile 2021 con 13 sì e 11 no è stata decisa la calendarizzazione e la relazione d’avvio ai lavori è attesa per oggi. L’obiettivo di questo decreto è quello di combattere la discriminazione verso la comunità lgbt ma anche gli atti discriminatori verso le persone con disabilità e le donne ma che consentirebbe anche l’apertura di “case rifugio” per le vittime di omofobia. Alessandro Zan, questo il nome del deputato, vorrebbe modificare una normativa già esistente sui reati d’odio e attacchi alle persone per via dell’identità genere o dell’orientamento sessuale. In questi ultimi giorni se ne è parlato molto anche per via dei fatti del 1° maggio durante il concerto annuale, in cui Fedez ha criticato in particolare Ostellari per ...