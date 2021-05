Covid - 19, aumentano i contagi nei comuni: il bilancio dei sindaci (Di giovedì 6 maggio 2021) Covid - 19: 1.447 nuovi contagi e 38 decessi, di cui 24 nelle ultime 48 ore 5 maggio 2021 Covid a Salerno: classe della scuola 'Lanzalone' in quarantena, il gruppo 'Sì Dad' incontra Fortini 5 maggio ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 6 maggio 2021)- 19: 1.447 nuovie 38 decessi, di cui 24 nelle ultime 48 ore 5 maggio 2021a Salerno: classe della scuola 'Lanzalone' in quarantena, il gruppo 'Sì Dad' incontra Fortini 5 maggio ...

Advertising

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - repubblica : Covid, Gimbe: contagi in calo ma aumentano in età scolare. Non abbassare la guardia - SaveChildrenIT : In #India la seconda ondata di #Covid19 è devastante: oltre 250.000 nuovi contagi al giorno. Se i bambini corrono m… - MindfulnessZen2 : RT @2q2q_q: Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - TommyBrain : In proporzione ai tamponi eseguiti aumentano i contagi. Ma i morti con covid hanno una media di 90 anni e affetti d… -