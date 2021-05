Colori regioni da lunedì: tutta Italia passa in zona gialla? Le ipotesi (Di giovedì 6 maggio 2021) Colori regioni: si avvicina l’appuntamento con il consueto monitoraggio del venerdì. Dopo la diffusione dei dati dell’Iss, quali regioni dovrebbero passare in zona gialla, la fascia di basso rischio epidemiologico? Per quali regioni, invece, ci si può aspettare la zona arancione? Colori regioni: quali passano in zona gialla? Colori regioni: domani venerdì 7 maggio, come ogni settimana, è atteso il monitoraggio Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. I dati saranno decisivi per determinare quali territori potranno accedere – da lunedì 10 maggio – alla ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021): si avvicina l’appuntamento con il consueto monitoraggio del venerdì. Dopo la diffusione dei dati dell’Iss, qualidovrebberore in, la fascia di basso rischio epidemiologico? Per quali, invece, ci si può aspettare laarancione?: qualino in: domani venerdì 7 maggio, come ogni settimana, è atteso il monitoraggio Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid in. I dati saranno decisivi per determinare quali territori potranno accedere – da10 maggio – alla ...

Advertising

borghi_claudio : @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti non serve un pass per girare nel nostro paese, nessuno le chiede niente per and… - borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè no… - repubblica : Colori delle regioni, Italia tutta gialla, in arancione solo Sicilia e Valle d'Aosta - alinatede : RT @sole24ore: #Covid , come cambiano i colori nelle regioni. #Puglia verso il giallo, #Valled’Aosta torna in arancione: - infoitinterno : 2 regioni in zona arancione, 1 gialla, 3 in bilico: i nuovi colori da lunedì 10 maggio -