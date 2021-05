Claire Foy protagonista della serie thriller Marlow

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una nuova esperienza seriale perFoy, che saràdi, crimeincentrato sullo scontro tra due famiglie che vivono negli Edgelands. Dopo l'esperienza di The Crown,Foy torna a guardare al piccolo schermo. L'attrice inglese si prepara a recitare nella, prodotta dal servizio streaming BritBox. Come anticipa The The Hollywood Reporter,crimein otto episodi, si concentrerà su due famiglie che vivono sull'estuario del Tamigi e sono in lite da anni. Si dice che il personaggioFoy cerchi "risposte e vendetta" mentre si scontra con l'anziano patriarca di una delle famiglie. "Sono felice di far parte di ...

Advertising

dituttounpop : Tra le notizie di oggi: Claire Foy sarà la protagonista di una serie per BritBox, #Marlow. Bellamy Young, invece sa… - carotelevip : RT @telesimo: #ClaireFoy protagonista di #MARLOW e #ChristopherEccleston di #DODGER I dettagli?? - Maqui_ : RT @badtasteit: #ClaireFoy sarà la protagonista della serie #Marlow, prodotta per #BritBox - girlonfiire_ : e ricordiamoci che qui stava consegnando l’emmy a claire foy, quindi abbiamo visto queste due divinità insieme… - telesimo : #ClaireFoy protagonista di #MARLOW e #ChristopherEccleston di #DODGER I dettagli?? -

Ultime Notizie dalla rete : Claire Foy

ComingSoon.it

Dai sontuosi corridoi di Buckingham Palace alle fangose terre degli "Edgelands". Dopo aver indossato la corona in The Crown ,torna in tv da protagonista in Marlow , nuovo crime thriller che debutterà prossimamente sul servizio di video in streaming BritBox (attivo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altri ...Il film segue Sawyer Valentini, interpretata da( The Crown ), che lascia la sua citta natale per sfuggire a un passato travagliato e iniziare una nuova vita. Tuttavia, non e come ...Dai sontuosi corridoi di Buckingham Palace alle fangose terre degli "Edgelands". Dopo aver indossato la corona in The Crown, Claire Foy torna in tv da protagonista in Marlow, nuov ...Claire Foy sarà la protagonista di Marlow, una serie prodotta per il servizio streaming inglese BirtBox. Bellamy Young in Fantasilandia su FOX ...