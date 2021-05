Civico22 | assemblea nel fine settimana | definiti i quesiti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’di ‘‘ tornerà a riunirsi il prossimo weekend. L’ultimo appuntamento utile prima del tavolo della coalizione di centrosinistra, in via di convocazione per lunedì prossimo. Resta da capire, evidentemente, se il gruppo vicino alle posizioni del segretario Pasquale Basile parteciperà o meno alla votazione, considerate le dimissioni dal movimento giunte nelle ultime ore. Di seguito, la nota stampa di: <3Tre giorni di riunioni congiunte tra Segreteria politica e Coordinamento dihanno portato alla deliberazione deida sottoporre all’degli iscritti:1) Chiediamo di celebrare le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco, in quanto le riteniamo un valido strumento democratico e di ...

... rigettano 'in nuce' l'impostazione legata alle primarie come 'extrema ratio' rispetto alla permanenza stessa diall'interno dell'Alleanza per il Cambiamento. 'Nel corso dell'sono ...Alla segreteria e al coordinamento è stato demandato il compito di stilare i quesiti da presentare ancora all'per l'ultima scelta collegiale. Scelta che riguarda in particolare lo stare in ...Giuseppe Tecce (presidente delal cooperativa sociale "Il Faro" e imprenditore del sociale) ha diffuso ai giornali il testo di una sua lettera ai dirigenti di Covico22, in cui annuncia le sue dimission ...Benevento – Ancora un addio a Civico22. A lasciare il movimento è Giuseppe Tecce (già presidente del Consorzio Asis e consigliere provinciale di Confcooperative Benevento) che ha affidato a una missiv ...