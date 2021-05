Campania, dalla settimana prossima il richiamo Pfizer e Moderna passa a 42 giorni (Di giovedì 6 maggio 2021) La Campania si allineerà alle disposizioni del Comitato tecnico-scientifico e cambia il periodo che intercorre tra la prima e la seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna. Non saranno più 21 giorni, ma 42. La disposizione entrerà in vigore dal prossimo lunedì: fino a domenica, dunque, i vaccinati riceveranno la seconda dose dopo tre settimane (il bollettino Covid di oggi). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) Lasi allineerà alle disposizioni del Comitato tecnico-scientifico e cambia il periodo che intercorre tra la prima e la seconda dose per i vaccini. Non saranno più 21, ma 42. La disposizione entrerà in vigore dal prossimo lunedì: fino a domenica, dunque, i vaccinati riceveranno la seconda dose dopo tre settimane (il bollettino Covid di oggi). L'articolo ilNapolista.

