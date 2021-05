Bezos e gli altri: fuga miliardaria sullo spazio (Di giovedì 6 maggio 2021) La Blue Origin di Jeff Bezos e la Virgin Galactic di Richard Branson stanno spingendo per lanciare i loro primi clienti paganti ai margini dello spazio. Se le due società avranno successo, apriranno un nuovo mercato nell’industria spaziale, focalizzata sulla domanda dei consumatori, per accedere a elitari e costosi viaggi nello spazio suborbitale. Non è fantascienza, ma il futuro prossimo: la Blue Origin prevede di lanciare il suo primo volo con equipaggio della navicella spaziale New Shepard già il prossimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 maggio 2021) La Blue Origin di Jeffe la Virgin Galactic di Richard Branson stanno spingendo per lanciare i loro primi clienti paganti ai margini dello. Se le due società avranno successo, apriranno un nuovo mercato nell’industria spaziale, focalizzata sulla domanda dei consumatori, per accedere a elitari e costosi viaggi nellosuborbitale. Non è fantascienza, ma il futuro prossimo: la Blue Origin prevede di lanciare il suo primo volo con equipaggio della navicella spaziale New Shepard già il prossimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

