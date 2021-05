Awed | il malore e i controlli medici all’Isola dei Famosi 2021 | la decisione della produzione

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tutti i naufraghi dell’Isola dei, ma anche delle scorse edizioni, perdono peso durante il reality. Ma il dimagrimento diè quello che colpisce maggiormente. Complice la quotidianità fatta di stenti e la bassissima disponibilità di cibo, la permanenza in Honduras ha cambiato moltissimo l’aspetto dello youtuber. Basta confrontare una foto di qualche mese fa con uno scatto attuale per notare la differenza drastica. “Non c’è più nulla da dimagrire”, ha detto in più di un’occasione, che ha le ossa del bacino in vista, le braccia e le gambe magrissime e il viso sciupato al punto che sembra essere quasi un’altra persona rispetto agli esordi in tv o alle sue foto social postate prima dell’esperienza. Ma ora le sue condizioni di salute preoccupano perché ha avuto un altro ...