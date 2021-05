Albertini rinuncia alla candidatura a Milano e fa un regalo a Sala: «L’avrei voluto come vice» (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabriele Albertini non sarà il candidato a sindaco di Milano per il centrodestra. Ad annunciarlo è stato lui stesso, adducendo motivi personali. «Stavo per cedere, per dire sì, ma mi sono fermato davanti alla mia famiglia “bicellulare” (siamo solo in due a vivere insieme). A mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei così insopportabile, per un terzo quinquennio», ha scritto Albertini in una lettera pubblicata su Libero, nella quale rivela anche il «progetto insolito» che coltivava su Giuseppe Sala. «Voglio stare con la mia famiglia» Albertini, che è stato sindaco di Milano dal 1997 al 2006, dopo aver ringraziato i milanesi, che lo hanno «reso, per qualche giorno, davvero felice» della «riconoscenza» e del «grato ricordo» che gli hanno tributato, ha chiarito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabrielenon sarà il candidato a sindaco diper il centrodestra. Ad annunciarlo è stato lui stesso, adducendo motivi personali. «Stavo per cedere, per dire sì, ma mi sono fermato davantimia famiglia “bicellulare” (siamo solo in due a vivere insieme). A mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei così insopportabile, per un terzo quinquennio», ha scrittoin una lettera pubblicata su Libero, nella quale rivela anche il «progetto insolito» che coltivava su Giuseppe. «Voglio stare con la mia famiglia», che è stato sindaco didal 1997 al 2006, dopo aver ringraziato i milanesi, che lo hanno «reso, per qualche giorno, davvero felice» della «riconoscenza» e del «grato ricordo» che gli hanno tributato, ha chiarito ...

