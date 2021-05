Uomini e Donne | Ida Platano riceve un rifiuto al trono over | la verità inaspettata

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo aver emozionato i telespettatori con il suo recente rientro aldi, a seguito della sua rottura avuta con il cavaliere conosciuto al dating show Riccardo Guarnieri, Idaè ora protagonista di un nuovo. Al rientro in trasmissione, Ida non aveva nascosto alla conduttrice Maria De Filippi di volersi rimettere in gioco in amore e in particolare di essere interessata alla conoscenza di due cavalieri del parterre del, tra cui Luca Cenerelli. Ma, tra le pagine del magazine ufficiale del dating-show, si apprende ora che Luca abbia risposto all’interesse di Ida con un clamoroso due di picche, come vi indichiamo di seguito., Ida...