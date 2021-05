Un’altra vita per le stazioni abbandonate (Di mercoledì 5 maggio 2021) La mattina in cui gli attivisti del centro sociale Scup! hanno messo piede nei locali abbandonati della stazione Tuscolana, a Roma, per occuparli, hanno trovato macerie e immondizia ovunque. Una discarica. Dal tetto in amianto aveva piovuto dentro, e che fosse ritrovo per attività di spaccio non era un segreto per nessuno nel quartiere, attività che oggi sembra si sia spostata in altri locali della stazione che si trovano ancora in stato di abbandono. Quelli della stazione Tuscolana di Roma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) La mattina in cui gli attivisti del centro sociale Scup! hanno messo piede nei locali abbandonati della stazione Tuscolana, a Roma, per occuparli, hanno trovato macerie e immondizia ovunque. Una discarica. Dal tetto in amianto aveva piovuto dentro, e che fosse ritrovo per attività di spaccio non era un segreto per nessuno nel quartiere, attività che oggi sembra si sia spostata in altri locali della stazione che si trovano ancora in stato di abbandono. Quelli della stazione Tuscolana di Roma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

