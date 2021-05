Una Vita e Daydreamer, anticipazioni 6 maggio: scoperte e delusioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Vita e Daydreamer allieteranno il pomeriggio di Canale 5 rispettivamente alle ore 14,10 e 16,40, le anticipazioni relative alla puntate di giovedì 6 maggio sottolineano che ad Acacias sarà tempo di segreti svelati e per Rosina arriverà una scoperta inaspettata sul marito Liberto. Can e Sanem, invece, si ritroveranno a dover fronteggiare un'importante riunione di lavoro, ma le cose non andranno come sperato dalla Aydin... Una Vita, trama puntata giovedì 6 maggio: la scoperta di Rosina La trama di Una Vita di giovedì 6 maggio rivelano che Margarita, sorpresa da Emilio mentre era intenta a versare del veleno nel tè destinato a Bellita, fornirà al giovane Pasamar una spiegazione vaga e poco credibile e andrà via di corsa. La donna, però, scorderà ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unaallieteranno il pomeriggio di Canale 5 rispettivamente alle ore 14,10 e 16,40, lerelative alla puntate di giovedì 6sottolineano che ad Acacias sarà tempo di segreti svelati e per Rosina arriverà una scoperta inaspettata sul marito Liberto. Can e Sanem, invece, si ritroveranno a dover fronteggiare un'importante riunione di lavoro, ma le cose non andranno come sperato dalla Aydin... Una, trama puntata giovedì 6: la scoperta di Rosina La trama di Unadi giovedì 6rivelano che Margarita, sorpresa da Emilio mentre era intenta a versare del veleno nel tè destinato a Bellita, fornirà al giovane Pasamar una spiegazione vaga e poco credibile e andrà via di corsa. La donna, però, scorderà ...

