UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) anticipazioni puntata 1166 di Una VITA di giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021: Margarita è stata scoperta da Emilio mentre era intenta a versare il veleno nel tè per Bellita. La donna fornisce vaghe spiegazioni per il suo operato, poi se ne va dimenticando la borsetta con la fiala. Leggi anche: Una VITA anticipazioni: URSULA e le lettere dall’aldilà, cosa scriverà ad Agustina? Marcia non accetta la proposta di Santiago di andare a Cuba: prima lui deve dirle chi è veramente! Intanto Andrade rivela a Ursula che il vero Santiago è morto. Rosina pensa che suo marito Liberto la tradisca con Maite e così irrompe a casa della pittrice: qui però scoprirà che i due semplicemente intendono aprire una galleria d’arte! Genoveva e Felipe ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 5 maggio 2021)1166 di Unadi6 e: Margarita è stata scoperta da Emilio mentre era intenta a versare il veleno nel tè per Bellita. La donna fornisce vaghe spiegazioni per il suo operato, poi se ne va dimenticando la borsetta con la fiala. Leggi anche: Una: URSULA e le lettere dall’aldilà, cosa scriverà ad Agustina? Marcia non accetta la proposta di Santiago di andare a Cuba: prima lui deve dirle chi è veramente! Intanto Andrade rivela a Ursula che il vero Santiago è morto. Rosina pensa che suo marito Liberto la tradisca con Maite e così irrompe a casa della pittrice: qui però scoprirà che i due semplicemente intendono aprire una galleria d’arte! Genoveva e Felipe ...

