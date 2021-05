Un passo dal cielo 6, trama 6^puntata 6 maggio: svolta per Francesco (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un passo dal cielo 6 torna domani 6 maggio con la sesta puntata durante la quale Francesco e Vincenzo si ritroveranno a svolgere delle indagini su un nuovo omicidio che li porterà a scoprire cose del passato. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che i due amici indagheranno sulla morte di un uomo che si scoprirà essere il padre di Federica, una ragazza cieca e scopriranno che il delitto affonda le radici in rivalità del passato e si scontano con amori segreti. Nel frattempo, una persona del passato di Vincenzo e Manuela tornerà e sconvolgerà la loro vita ed infine, ci sarà una svolta per Francesco. Un passo dal cielo 6, trama 6 maggio: Francesco e Vincenzo indagano su una ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Undal6 torna domani 6con la sesta puntata durante la qualee Vincenzo si ritroveranno a svolgere delle indagini su un nuovo omicidio che li porterà a scoprire cose del passato. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che i due amici indagheranno sulla morte di un uomo che si scoprirà essere il padre di Federica, una ragazza cieca e scopriranno che il delitto affonda le radici in rivalità del passato e si scontano con amori segreti. Nel frattempo, una persona del passato di Vincenzo e Manuela tornerà e sconvolgerà la loro vita ed infine, ci sarà unaper. Undal6,e Vincenzo indagano su una ...

