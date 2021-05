Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 13:10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da metà maggio La galleria per i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con Green pass Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto scendere ben sotto quota 500.000 il giorno con la campagna affetta da psicosi attrazione che ne Alcune regioni il tasso di positività Nazionale scende al 29 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno il recupero dell’economia mondiale la domanda per i prodotti stare la transizione energetica e la riconversione all’elettrico spingono i prezzi del rame ai massimi da febbraio 2011 superando la soglia di diecimila dollari sul mercato di Londra in metallo a tre mesi ha raggiunto i 10.000 $21 la tonnellata in un rapporto Bank of America si spinge ipotizzare per il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da metà maggio La galleria per i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con Green pass Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto scendere ben sotto quota 500.000 il giorno con la campagna affetta da psicosi attrazione che ne Alcune regioni il tasso di positività Nazionale scende al 29 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno il recupero dell’economia mondiale la domanda per i prodotti stare la transizione energetica e la riconversione all’elettrico spingono i prezzi del rame ai massimi da febbraio 2011 superando la soglia di diecimila dollari sul mercato di Londra in metallo a tre mesi ha raggiunto i 10.000 $21 la tonnellata in un rapporto Bank of America si spinge ipotizzare per il ...

fanpage : 6 passeggeri positivi al Covid del volo proveniente dall'India. - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - Side73Dark : RT @Corriere: Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - tempostretto : Un nuovo articolo: (Direzione scientifica Irccs-Piemonte: la Uil scrive al ministro Speranza) è stato pubblicato su… -