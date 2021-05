Superlega, la bomba di Espn: “Juve, Milan, Real e Barça rischiano 2 anni senza le coppe” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continuano ad arrivare delle indiscrezioni che riguardano la Superlega. Il progetto della nuova competizione è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi, mentre altri club non hanno deciso per il passo indietro e rischiano tantissimo. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona potrebbero essere escluse dalle coppe europee per due anni: è quanto riferito dal network Espn. Negli ultimi giorni la Ueha ha avuto contatti con le società che avevano aderito al progetto: sarebbe stata raggiunta l’intesa con Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. L’Inter è vicina all’accordo mentre Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan non avrebbero invece ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continuano ad arrivare delle indiscrezioni che riguardano la. Il progetto della nuova competizione è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi, mentre altri club non hanno deciso per il passo indietro etantissimo.ntus,Madrid e Barcellona potrebbero essere escluse dalleeuropee per due: è quanto riferito dal network. Negli ultimi giorni la Ueha ha avuto contatti con le società che avevano aderito al progetto: sarebbe stata raggiunta l’intesa con Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. L’Inter è vicina all’accordo mentrentus,Madrid, Barcellona enon avrebbero invece ...

