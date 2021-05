Real Madrid, Lucas Vazquez sul futuro: “Milan? Non so cosa accadrà, vedremo con i miei agenti” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intervistato dal The Athletic, ha parlato del proprio futuro Lucas Vazquez, in questi giorni accostato più volte al Milan: “Non so cosa succederà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Sono fortunato di giocare nel Real, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real”. futuro da decifrare dunque per Lucas Vazquez. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intervistato dal The Athletic, ha parlato del proprio, in questi giorni accostato più volte al: “Non sosuccederà. Istanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Sono fortunato di giocare nel, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del”.da decifrare dunque per. SportFace.

