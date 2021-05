(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Molti avvocati, commercialisti, professori di diritto e di economia, alcuni dirigenti d'azienda ma è ampiala rappresentanza di giornalisti, consulenti editoriali, autori tv e non manca qualche ex parlamentare. E' il variegato quadro professionale che emerge dai 194che hanno trasmesso il proprio curriculum agli uffici di Senato e Camera, che aspirano a accedere ai 4 posti nel cda della Rai riservati ai rappresentanti di nomina parlamentare. Sono 183 i nomi che figurano, secondo quanto visionato dall'Adnkronos, nell'elenco di palazzo Madama, quelli giunti a Montecitorio sono 132. Moltihanno presentato la 'domanda' sia al Senato che alla Camera. Alla fine, il numero effettivo è di 194. Di questi, due verranno designati dal Senato, altrettanti dalla Camera. Molti sono i ...

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - petergomezblog : Ecco La telefonata dei dirigenti e autori Rai a Fedez: “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema. Le citazioni con no… - repubblica : La Rai nega le accuse di censura, Fedez pubblica la telefonata: ecco il video - lifestyleblogit : Rai, ecco candidati al CdA: c'è anche Pinuccio di Striscia - - TV7Benevento : Rai, ecco candidati al CdA: c'è anche Pinuccio di Striscia... -

Ultime Notizie dalla rete : Rai ecco

E infine ricordiamo che sono previsti nuovi contributi a fondo perduto per le imprese nonché l' esenzione dal pagamento del canone, e anche in questo ultimo caso si tratta di una misura ...il primo elenco dei candidati al Consiglio di amministrazione. La legge dice che i membri del cda vengono così individuati: 'a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato ...(Adnkronos) – Molti avvocati, commercialisti, professori di diritto e di economia, alcuni dirigenti d’azienda ma è ampia anche la rappresentanza di giornalisti, consulenti editoriali, autori tv e non ...Valeria Fabrizi parla del figlio morto, ecco la drammatica confessione dell'attrice di "Che Dio ci aiuti": le sue parole sono toccanti.