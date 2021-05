PS5 | la partnership con Discord commentata a suo modo anche da KFC

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E' notizia recente l'annuncio di Sony per quanto riguarda laconche porterà la piattaforma su Playstation Network (e quindi su PlayStation 5) già dal prossimo anno., piattaforma di messaggistica istantanea e distribuzione digitale progettata per la comunicazione tra i videogiocatori, è uno strumento già ampiamente utilizzato nelle community ed è riconosciuto a livello mondiale. Tanto conosciuto chela catena di fast food KFC ha colto l'occasione e ha pubblicato su Twitter un meme che racchiude praticamente la notizia del momento. L'immagine pubblicata sull'account KFC Gaming mostra il meme in cui si vedegirarsi verso PlayStation mentre Microsoft guarda scioccata. Questa immagine si riferisce all'affare saltato qualche giorno fa con la società di Redmond: ...

Contemporaneamente all'annuncio relativo alla partnership, Jim Ryan ha anche comunicato che il colosso giapponese ha rilevato delle quote di minoranza di Discord.