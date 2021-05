Mourinho è un concerto di buone vibrazioni per il futuro della Roma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’indomanifesta al Circo Massimo per lo scudetto, il 24 giugno 2001, l’attore Angelo Bernabucci a Radio2 disse che “è unica. Una cosa così, una festa così solo apuò accadere, perché è sanguigna, affamata e assetata di calcio. C’è una passione talmente autentica, talmente invasiva che ti piglia l’anima, ti stringe il cuore, te la sbatte di qua e di là e ti fa urlare forzasenza nemmeno dover andare allo stadio, è uno stadio tutta la città”. Poi aggiunse: “dà tanto, non toglie mai, ma uno se lo deve meritare tutto questo amore”. Era un po’ sopito questo amore. C’era, ma sonnecchiava tra anni un po’ così, fatti di addii dei meglio giovanotti de' stabella, Francesco Totti e Daniele De Rossi, e una presidenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho concerto

Ma sarà anche l'uomo che isolerà il gruppo da tutto il resto decidendo, dicon Tiago Pinto, anche i rapporti con i giocatori all'esterno. In fondoè sempre stato abituato così. Nel ...Ultimo , in Messico con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo dopo il successo delal Colosseo , pensa anche all' ambiente . In un video postato su Instagram , sembra che il ...José...L'arrivo del tecnico portoghese era quello che ci voleva per accendere l'entusiasmo dei tifosi. "La voglia di rivincita del tecnico portoghese è la stessa che si respira in città. C’è un desiderio eno ...Mourinho è stato licenziato il 19 aprile, due settimane fa. Ma è davvero eccezionale la coincidenza: ieri molti grandi giornali assicuravano con forza, direi quasi arroganza, che il nuovo tecnico dell ...