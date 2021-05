Mourinho alla Roma, Maurizio Sarri è rimasto sorpreso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, in casa Roma nei giorni scorsi c’è stata una vera e propria svolta riguardo al futuro della panchina. Svolta che ha sorpreso Maurizio Sarri “come da una nevicata a Ferragosto”. I Friedkin, infatti, avevano parlato con l’agente dell’ex tecnico della Juventus, il quale era già pronto a firmare un contratto con i giallorossi; ma non appena si è creata l’occasione di riportare Jose Mourinho in Italia la pista è stata immediatamente abbandonata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, in casanei giorni scorsi c’è stata una vera e propria svolta riguardo al futuro della panchina. Svolta che ha“come da una nevicata a Ferragosto”. I Friedkin, infatti, avevano parlato con l’agente dell’ex tecnico della Juventus, il quale era già pronto a firmare un contratto con i giallorossi; ma non appena si è creata l’occasione di riportare Josein Italia la pista è stata immediatamente abbandonata. SportFace.

