Masters1000 Madrid: Rafael Nadal asfalta Carlos Alcaraz. Il re della terra rossa vince in due set e approda agli ottavi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Rafael Nadal sbriga in poco più di un’ora la pratica Carlos Alcaraz approdando così agli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il re della terra rossa si è imposta con un perentorio 6-1 6-2. Il talentino spagnolo ha potuto poco contro lo straripante maiorchino che ha dimostrato una volta di più che su questa superfice è il più forte al mondo. Dal canto suo il neo 18enne, oggi è il suo compleanno, potrà fare tesoro anche di questa sonora sconfitta che tornerà utile nel suo percorso di crescita. Avvio di match da incubo per Alcaraz che subisce due break consecutivi e vede scappare il numero 2 del mondo sul 5-0. Nel secondo game Nadal gioca con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)sbriga in poco più di un’ora la praticando cosìdi finale deldi. Il resi è imposta con un perentorio 6-1 6-2. Il talentino spagnolo ha potuto poco contro lo straripante maiorchino che ha dimostrato una volta di più che su questa superfice è il più forte al mondo. Dal canto suo il neo 18enne, oggi è il suo compleanno, potrà fare tesoro anche di questa sonora sconfitta che tornerà utile nel suo percorso di crescita. Avvio di match da incubo perche subisce due break consecutivi e vede scappare il numero 2 del mondo sul 5-0. Nel secondo gamegioca con ...

