Mario Cerciello Rega, la commozione della sua Rosa che chiede onore e rispetto per il marito ucciso (Di giovedì 6 maggio 2021) È arrivata la sentenza per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte del 26 luglio 2019 mentre si trovava in servizio insieme al collega Andrea Varriale. La decisione dei giudici è arrivata dopo più di dieci ore in Camera di Consiglio ed è stata letta nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, alla presenza degli imputati, della vedova e dei famigliari della vittima. Le parole dei giudici sono state accolte con grandissima commozione esplosa in un pianto disperato di Rosa Maria Esilio, che per tutto il tempo ha tenuto stretta tra le mani la foto del marito assassinato.

