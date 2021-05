Lodovica Comello pronta a sostituire Cattelan alla conduzione di X Factor 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è ancora tempo prima che inizi la quindicesima edizione di X Factor, dal momento che dovrebbe andare in onda, presumibilmente, a partire da settembre con le audizioni su TV8 e in prima serata. Nonostante questo, iniziano a farsi sempre più serrate le voci sul conduttore che sostituirà Alessandro Cattelan. Il 41enne di Tortona, infatti, ha annunciato durante la diretta della finale di voler lasciare X Factor che per 10 anni ha guidato con grande successo. Parrebbe che l’ex VJ di Mtv abbia deciso di dare una svolta alla sua carriera lavorativa e di tornare in Rai con un programma tuto suo e di intraprendere anche la strada che lo vedrebbe nei panni di attore per recitare in una serie tv per Netflix. Dal momento in cui Cattelan ha lasciato ecco che è partito il “toto-nomi” su chi lo sostituirà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è ancora tempo prima che inizi la quindicesima edizione di X, dal momento che dovrebbe andare in onda, presumibilmente, a partire da settembre con le audizioni su TV8 e in prima serata. Nonostante questo, iniziano a farsi sempre più serrate le voci sul conduttore che sostituirà Alessandro. Il 41enne di Tortona, infatti, ha annunciato durante la diretta della finale di voler lasciare Xche per 10 anni ha guidato con grande successo. Parrebbe che l’ex VJ di Mtv abbia deciso di dare una svoltasua carriera lavorativa e di tornare in Rai con un programma tuto suo e di intraprendere anche la strada che lo vedrebbe nei panni di attore per recitare in una serie tv per Netflix. Dal momento in cuiha lasciato ecco che è partito il “toto-nomi” su chi lo sostituirà ...

