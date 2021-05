In Gran Bretagna sta finendo la birra: “Pub presi d’assalto dopo lockdown” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Londra, 5 mag — Un fiume, anzi un oceano di birra è quello che si sta riversando nelle gole e negli stomaci degli inglesi dal giorno in cui il governo della Gran Bretagna ha allentato le restrizioni e fatto riaprire i pub. Qualcuno li può biasimare? Al termine di un incubo durato sei mesi a base di lockdown, quarantene, restrizioni e morte della socialità i sudditi di Sua Maestà la regina Elisabetta stanno letteralmente prendendo d’assedio pub, bar e ristoranti. E bevono, ogni sera, un mare di alcolici. A tal punto che gli operatori del settore hanno lanciato l’allarme: le scorte di birra, bevanda nazionale in Gran Bretagna, scarseggiano da giorni. Il colpo di grazia è arrivato dopo il lunedì del bank holiday, il primo fine settimana lungo di maggio in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Londra, 5 mag — Un fiume, anzi un oceano diè quello che si sta riversando nelle gole e negli stomaci degli inglesi dal giorno in cui il governo dellaha allentato le restrizioni e fatto riaprire i pub. Qualcuno li può biasimare? Al termine di un incubo durato sei mesi a base di, quarantene, restrizioni e morte della socialità i sudditi di Sua Maestà la regina Elisabetta stanno letteralmente prendendo d’assedio pub, bar e ristoranti. E bevono, ogni sera, un mare di alcolici. A tal punto che gli operatori del settore hanno lanciato l’allarme: le scorte di, bevanda nazionale in, scarseggiano da giorni. Il colpo di grazia è arrivatoil lunedì del bank holiday, il primo fine settimana lungo di maggio in ...

