Il calciatore Mancosu choc | ' Mi sono operato di tumore Ho visto il terrore negli occhi di chi amo'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L'anno scorso è stato la delizia degli appassionati di Fantacalcio, con 14 gol in Serie A con la maglia del Lecce. Oggi Marco, capitano dei salentini attualmente in lotta per la promozione ...

... non conta se sei un avvocato, un, un presidente o un normalissimo impiegato, là siamo tutti uguali, tutti alle prese con qualcosa che non possiamo controllare'.lo scorso weekend ...Marco: la lotta contro il tumore del capitano del Lecce Il capitano del Lecce , 32 anni, si ... in quella sala d'aspetto non ci sono ragioni sociali, non conta se sei un avvocato, un,...Marco Mancosu racconta il suo dramma. Marco Mancosu, sui propri social, ha parlato delle sue condizioni di salute. "Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore – ha scritto -. Ho visto un mondo che non avr ...MANCOSU LECCE – Attraverso la pagina ufficiale dei Facebook, la società salentina ha mostrato la sua vicinanza al calciatore: “Il nostro capitano Marco #Mancosu oggi ha deciso di raccontare, prima ai ...