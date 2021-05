F1, GP Spagna 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Formula Uno non si concede pause e resta nella penisola iberica. Infatti il Circus si trasferisce da Portimao a Montmelò, dove nell’imminente weekend andrà in scena il Gran Premio di Spagna, quarta gara del Mondiale 2021. Quello catalano è un contesto ben conosciuto da tutti i team, poiché l’autodromo edificato alle porte di Barcellona è uno di quelli più utilizzati per i test, essendo uno dei più completi in assoluto. A un lunghissimo rettilineo sono associati anche diversi curvoni in percorrenza, ma non mancano le violente frenate e i tratti sinuosi. Dunque, più una monoposto è poliedrica, più è competitiva. Cionondimeno, un tracciato ottimo per verificare il valore delle vetture, è al tempo stesso poco spettacolare. Storicamente al Montmelò è molto complicato sorpassare, tanto che le qualifiche sono sovente determinanti per stabilire l’ordine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Formula Uno non si concede pause e resta nella penisola iberica. Infatti il Circus si trasferisce da Portimao a Montmelò, dove nell’imminente weekend andrà in scena il Gran Premio di, quarta gara del Mondiale. Quello catalano è un contesto ben conosciuto da tutti i team, poiché l’autodromo edificato alle porte di Barcellona è uno di quelli più utilizzati per i test, essendo uno dei più completi in assoluto. A un lunghissimo rettilineo sono associati anche diversi curvoni in percorrenza, ma non mancano le violente frenate e i tratti sinuosi. Dunque, più una monoposto è poliedrica, più è competitiva. Cionondimeno, un tracciato ottimo per verificare il valore delle vetture, è al tempo stesso poco spettacolare. Storicamente al Montmelò è molto complicato sorpassare, tanto che le qualifiche sono sovente determinanti per stabilire l’ordine ...

