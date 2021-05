Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze (Di mercoledì 5 maggio 2021) Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Le regole per le vacanze Il turismo è la chiave di volta per far ripartire l’Italia e aiutare i settori della popolazione maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Per questo farlo ripartire è una priorità. Questo il messaggio lanciato ieri dal premier Mario Draghi e dal Ministro per il Turismo Matteo Garavaglia nell’ambito della riunione ministeriale del G20 sul turismo. “La pandemia ci ha costretto a chiuderci, ma l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo”, ha detto il presidente del consiglio. “Se c’è un Paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro”, ha ribadito. “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, e naturalmente non vediamo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021). Leper leIl turismo è la chiave di volta per far ripartire l’Italia e aiutare i settori della popolazione maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Per questo farlo ripartire è una priorità. Questo il messaggio lanciato ieri dal premier Mario Draghi e dal Ministro per il Turismo Matteo Garavaglia nell’ambito della riunione ministeriale del G20 sul turismo. “La pandemia ci ha costretto a chiuderci, ma l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo”, ha detto il presidente del consiglio. “Se c’è un Paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro”, ha ribadito. “È arrivato il momento di prenotare le vostrein Italia, e naturalmente non vediamo ...

SkyTG24 : Covid e turismo, dal Green pass al coprifuoco: il piano di Draghi per l'estate - pleporace : #Draghi annuncia: «Dalla seconda metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia. Prenotate da n… - ilcomizio : GREEN PASS, DRAGHI ANNUNCIA: 'IN ITALIA DA METÀ MAGGIO' #GreenPass #Draghi - ag_notizie : Green pass in Ue da giugno, pass verde in Italia già tra una settimana: i documenti per viaggiare in estate… - infoitinterno : Draghi annuncia il Green Pass, cosa cambia quest'estate per gli italiani -