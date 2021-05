Crolla Peloton dopo richiamo prodotto per scarsa sicurezza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – AffondaInteractive con i prezzi allineati a 84,86 per una discesa del 12,25%. La società era stata una delle grandi vincitrici della pandemia grazie alle vendite della sua cyclette con allenatore virtuale e la possibilità di partecipare ad allenamenti di gruppo in streaming. Oggi però, in un comunicato congiunto con la Consumer Product Safety Commission, ha annunciato ildei prodotti Tread and Tread+. I consumatori che hanno acquistato uno dei tapis roulant dovrebbero smettere immediatamente di usarlo e contattareper un rimborso completo, viene indicato nel comunicato. “La decisione di ritirare entrambi i prodotti è stata la cosa giusta da fare per i membri die le loro famiglie – ha detto il CEO John Foley – Voglio essere chiaro,ha commesso un ...

