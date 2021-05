Condorelli denuncia il pizzo: “Per i miei figli e la Sicilia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppe Condorelli denuncia il pizzo e riceve il plauso del mondo politico. I deputati del Pd gli hanno hanno espresso solidarietà mostrando, in Aula alla Camera, i torroncini dell’azienda. “Oggi siamo tutti Condorelli. Le mafie si sconfiggono con l’impegno delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni ma anche della società. Insieme l’Italia ce la può fare”, scrive su Twitter il Pd, che posta anche il video del gesto andato in scena alla Camera. “Oggi siamo tutti #Condorelli. Le mafie si sconfiggono con l’impegno delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni ma anche della società. Insieme l’Italia ce la può fare”.@VeriniWalter pic.twitter.com/gxNGqtgXwO — Partito Democratico (@pdnetwork) May 5, 2021 Condorelli ha denunciato di avere ricevuto la richiesta di pagare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppeile riceve il plauso del mondo politico. I deputati del Pd gli hanno hanno espresso solidarietà mostrando, in Aula alla Camera, i torroncini dell’azienda. “Oggi siamo tutti. Le mafie si sconfiggono con l’impegno delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni ma anche della società. Insieme l’Italia ce la può fare”, scrive su Twitter il Pd, che posta anche il video del gesto andato in scena alla Camera. “Oggi siamo tutti #. Le mafie si sconfiggono con l’impegno delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni ma anche della società. Insieme l’Italia ce la può fare”.@VeriniWalter pic.twitter.com/gxNGqtgXwO — Partito Democratico (@pdnetwork) May 5, 2021hato di avere ricevuto la richiesta di pagare ...

marattin : Intervista da mandare a memoria. E da usare come manifesto. Per qualsiasi forza politica che pensi che “sviluppo de… - Corriere : Condorelli, il re dei torroncini, denuncia il pizzo: «È per i miei figli e per la Sicilia» - peppeprovenzano : Ho appena avuto una bella telefonata con Giuseppe #Condorelli, per ringraziarlo non solo della denuncia, ma delle m… - giufil : RT @catlatorre: Onestà porta il nome di Giuseppe Condorelli, imprenditore siciliano che per la sua denuncia a chi gli chiese il pizzo, ha p… - RiminiViva : RT @catlatorre: Onestà porta il nome di Giuseppe Condorelli, imprenditore siciliano che per la sua denuncia a chi gli chiese il pizzo, ha p… -