Concorso magistratura, prove scritte il 15 e 16 maggio per 13.281 candidati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo l’esame per avvocati si sblocca il Concorso per la magistratura a cui hanno diritto a partecipare 13.281 candidati. Ne dà notizia il Ministero della Giustizia: “Ricevuto il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, il Ministero della Giustizia sta lavorando a pieno ritmo, per consentire che le prove scritte del Concorso per magistratura (Concorso per 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019) si possano svolgere giovedì 15 e venerdì 16 luglio contemporaneamente in sei sedi, dislocate in diverse regioni del nord, del centro e del sud Italia. La Ministra Marta Cartabia ha firmato giovedì scorso il decreto ministeriale, previsto dall’art. 11, decreto-legge 1 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo l’esame per avvocati si sblocca ilper laa cui hanno diritto a partecipare 13.281. Ne dà notizia il Ministero della Giustizia: “Ricevuto il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, il Ministero della Giustizia sta lavorando a pieno ritmo, per consentire che ledelperper 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019) si possano svolgere giovedì 15 e venerdì 16 luglio contemporaneamente in sei sedi, dislocate in diverse regioni del nord, del centro e del sud Italia. La Ministra Marta Cartabia ha firmato giovedì scorso il decreto ministeriale, previsto dall’art. 11, decreto-legge 1 ...

