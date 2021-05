Chelsea Real Madrid 0-0 LIVE | ospiti in controllo del gioco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Stamford Bridge”,si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 12? Rudiger dalla distanza – Botta dalla distanza da parte del centrale, ottima risposta di Courtoiscontrolla – Le merengues fanno la partita, ma ilè osservatore attento e aggressivo Fischio d’inizio – Si parte Migliore in campo: al termine del primo ...