"Censura? No, manipolazione". Di Mare prova a ribaltare il quadro: ma su Fedez la toppa è peggio del buco (Di mercoledì 5 maggio 2021) E venne il giorno dell'audizione in Commissione parlamentare di Vigilanza di Franco Di Mare. Il direttore di Rai3 ha provato a ribaltare il quadro sul caso Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha sollevato un polverone sul palco del concertone del Primo Maggio, accusando i vertici di Viale Mazzini e gli organizzatori dell'evento di aver provato a farlo "adeguare al sistema" per via del suo intervento "scomodo" sul ddl Zan e contro la Lega. "La Rai è stata crocifissa e condannata prima ancora che Fedez salisse sul palco - ha dichiarato Di Mare - possiamo rimediare? Mi auguro di sì, ma il danno è gigantesco". Il direttore di Rai3 ha detto di aspettarsi "delle scuse che non arriveranno mai, io temo".

