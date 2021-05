Canottaggio: Abbagnale, 'andiamo a Tokyo con l'obiettivo di migliorare Rio 2016' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "I risultati degli ultimi Europei sono stati confortanti, la preparazione, nono stante qualche intoppo, sta andando bene e guardiamo ai Giochi con fiducia. L'obiettivo è senz'altro di migliorare il bottino di due medaglie di bronzo che conquistammo a Rio 2016, il sogno è quello di tornare sul gradino più alto che manca da Sydney 2000". Così all'Adnkronos il presidente della Federazione italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, sugli obiettivi a 5 cerchi del remo azzurro. "Sarà un'Olimpiade complicata, con tante incognite, nel bel mezzo di una pandemia e fare pronostici sarebbe un azzardo -prosegue il due volte campione olimpico-. Speriamo di completare al più presto la vaccinazione di tutti i nostri ragazzi, così da poter lavorare più tranquilli in questi ultimi due mesi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "I risultati degli ultimi Europei sono stati confortanti, la preparazione, nono stante qualche intoppo, sta andando bene e guardiamo ai Giochi con fiducia. L'è senz'altro diil bottino di due medaglie di bronzo che conquistammo a Rio, il sogno è quello di tornare sul gradino più alto che manca da Sydney 2000". Così all'Adnkronos il presidente della Federazione italiana, Giuseppe, sugli obiettivi a 5 cerchi del remo azzurro. "Sarà un'Olimpiade complicata, con tante incognite, nel bel mezzo di una pandemia e fare pronostici sarebbe un azzardo -prosegue il due volte campione olimpico-. Speriamo di completare al più presto la vaccinazione di tutti i nostri ragazzi, così da poter lavorare più tranquilli in questi ultimi due mesi. ...

