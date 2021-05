Calciomercato | Cristiano Ronaldo | destinazione a sorpresa per il futuro?

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilè davvero alle porte e tutte le squadre mondiali stanno iniziando ad architettare le strategie per navigare al meglio sulle acque agitate, ma pescose, portate dal carrozzone dei sogni. La notizia bomba arriva dal Portogallo e ha come protagonista nientedimeno che: lo Sporting Lisbona, infatti, starebbe tentando un clamoroso ingaggio.: voglia di tornare all’origine? Lo Sporting Lisbona è tornato al vertice del campionato portoghese dopo anni di dominio diviso tra Porto e Benfica. I leoni di Lisbona, infatti, attualmente comandano le operazioni guardando le avversarie dall’alto verso il basso con sei punti di vantaggio sui dragoni contando zero sconfitte in campionato. Un torneo, fin qui, pazzesco ed insperato. Proprio dal Portogallo, arriva una ...

...Pirlo salvato daRonaldo nella trasferta di Udine, con l'ex regista che resta in bilico alla guida della 'Vecchia Signora'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Commenta per primoRonaldo e la Juventus, storia di un matrimonio dal futuro da definire. Il contratto scadrà nel 2022 e tra la volontà di rispettarlo, il lavoro di Jorge Mendes e la necessaria partecipazione ...Il calciomercato è davvero alle porte e tutte le squadre mondiali ... La notizia bomba arriva dal Portogallo e ha come protagonista nientedimeno che Cristiano Ronaldo: lo Sporting Lisbona, infatti, ...Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della nazionale portoghese, deciderà il proprio futuro professionale solo a fine stagione. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello ...