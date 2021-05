Bonus stagionali 2021 | proroga di 2 mesi nel dl Sostegni bis | le novità

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella bozza del Dlbis sono previste altre due mensilità del, per giugno e luglio. Manca ancora la norma, ma la bozza del testo prevede all’art. 26 altriper “indennità lavoratori, turismo, sport“. La misura si aggiunge all’indennità una tantum da 2400 euro prevista dal precedente Decretoper il lavoratoridel turismo, di settori diversi, lavoratori intermittenti, incaricati di vendite a domicilio e altre categorie, per la quale sarà possibile fare domanda fino al 31 maggio. Il testo, che verrà approvato nei prossimi giorni, vedrà il ritorno delanche per gli operai agricoli, dopo l’incontro tra il Ministro Patuanelli e le sigle sindacali del ...

louehskissy : @INPS_it per il bonus 2400 stagionali va bene l'iban di una postepay evolution? - infoiteconomia : Bonus lavoratori stagionali: proroga nel Decreto Sostegni bis - InfoFiscale : Bonus lavoratori stagionali: proroga nel Decreto Sostegni bis - louehskissy : @INPS_it per il bonus 2400 stagionali va bene l'iban di una postepay evolution? - zazoomblog : Bonus Inps 2400 euro ai lavoratori stagionali: scadenza domanda il 31 maggio. Chi ne ha diritto con il Decreto sost… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus stagionali

... i successivi interventi non avevano incluso ulterioriagricoli. Nemmeno il Decreto Sostegno che li aveva esclusi anche dalle indennità di 2.400 euro per i lavoratori. Pronti a ...... non ci sono ulteriori anticipazioni sull'estensione delcovid agli operai agricoli. Tuttavia,... come, intermittenti, lavoratori dello spettacolo, incaricati alle vendite a domicilio, ...Nel dl Sostegni bis è previsto il riconoscimento del bonus covid anche agli operai agricoli. Tutti i dettagli nell'articolo.LeggiOggi ...Da tremila a seimila euro per garantire l’occupazione degli stagionali La polizza di copertura per gli stranieri sarà in vigore dal primo giugno ...