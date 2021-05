Biancaneve e lo «scandalo» del bacio rubato (Di giovedì 6 maggio 2021) È guerra contro uno dei più amati classici della Disney. Bisogna riconoscere a Fox News, e in generale alle outlet della destra filosoficamente affini alla rete di Murdoch, la capacità di fare scoppiare un incendio dal nulla (ricordate «la guerra di Natale»?) – e garantire che si propaghi con la velocità di un razzo ripreso da tutte le outlet di segno politico diverso (come questa). Tra le fonti di oltraggio e derisione più feconde, a cui Fox ricorre regolarmente per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 maggio 2021) È guerra contro uno dei più amati classici della Disney. Bisogna riconoscere a Fox News, e in generale alle outlet della destra filosoficamente affini alla rete di Murdoch, la capacità di fare scoppiare un incendio dal nulla (ricordate «la guerra di Natale»?) – e garantire che si propaghi con la velocità di un razzo ripreso da tutte le outlet di segno politico diverso (come questa). Tra le fonti di oltraggio e derisione più feconde, a cui Fox ricorre regolarmente per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

il_Finnico : Non solo per Biancaneve ma anche per la Coppa Italia Dai su...non ce n'è mai fregato della Coppa ma adesso tutt… - SimoPoli12 : RT @bunnyfaz1: “Dopo il bacio non consensuale, scandalo per lo sfruttamento dei sette nani nelle miniere. Si richiede l’intervento dei sind… - D_a_i_S_y_89 : Io cmq sono cresciuta benissimo, anche sognando di ricevere il bacio dal principe azzurro pronto a salvarmi. Non ve… - DeniseDossi : RT @bunnyfaz1: “Dopo il bacio non consensuale, scandalo per lo sfruttamento dei sette nani nelle miniere. Si richiede l’intervento dei sind… - SilviaGiomi : RT @bunnyfaz1: “Dopo il bacio non consensuale, scandalo per lo sfruttamento dei sette nani nelle miniere. Si richiede l’intervento dei sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Biancaneve scandalo Sconfitto il lockdown, il redivivo Santoro e il ranocchio: quindi, oggi... ... Grillo è ancora politicamente tra noi - vista la polemica di ieri su Biancaneve , giustamente ... E poi ci stupiamo dello scandalo al Csm? - la Rai Di Mare in peggio, ma si difende a spada tratta . ...

