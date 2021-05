Barbara d’Urso rancorosa con Fedez? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcune rime che Fedez aveva scritto anni fa in diverse delle sue canzoni: in particolare, in una frase citata in uno dei suoi brani, si faceva riferimento ad “uccidere Barbara d’Urso”. La conduttrice è tornata sull’argomento, affermando di non portare rancore al rapper. Le polemiche intorno a Fedez non sembrano placarsi, anzi. Ogni giorno emerge una vicenda diversa, collegata in qualche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcune rime cheaveva scritto anni fa in diverse delle sue canzoni: in particolare, in una frase citata in uno dei suoi brani, si faceva riferimento ad “uccidere”. La conduttrice è tornata sull’argomento, affermando di non portare rancore al rapper. Le polemiche intorno anon sembrano placarsi, anzi. Ogni giorno emerge una vicenda diversa, collegata in qualche Articolo completo: dal blog SoloDonna

migiranolepall : Il Giornale oggi mette tutti in fila i versi più violenti del buon Fedez. Prendiamo Blasfemia, del 2010, con Emis K… - BakshDark : #gregorelli Oddio, sto morendo dal ridere! Secondo Chi, colui che inonda di rose Elisabetta è Francesco Zangrillo,… - Luca55601748 : Dm for #wankbattle. Weaknesses no order: Riae Giulia Penna Barbara d'Urso Billie Eilish Bhad Bhabie Francesca Cipri… - ansiaebestemmie : non barbara d’urso che cancella Akash dai suoi programmi perché è stato ospite al punto Z ?????? - metaanto : @Belzebu6663 Evidentemente #FedezDDLZAN è così ignorante che non ha capito un cavolo.Incita alla violenza sulle do… -