Apple: una mail interna rivela l'epiteto usato da Steve Jobs per parlare di Facebook (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuovi documenti mostrati nel processo Epic Games vs Apple hanno portato alla luce discussioni interne di Apple su Facebook e la sua app per iPad del 2011, inclusa quella in cui il defunto fondatore dell'azienda si riferiva al gigante dei social media come "Fecebook". Le e-mail tra tre ex dirigenti Apple, tra cui Steve Jobs, del 2011 mostrano una sorta di conflitto tra Apple e Facebook alla base probabilmente della ragione del rinvio per il lancio dell'app Facebook per iPad. L'iPad di Apple è uscito nel 2010, ma Facebook non aveva ancora lanciato la sua app, aspettando fino all'ottobre 2011. Tra queste due date, un ingegnere di Facebook si è persino licenziato ...

