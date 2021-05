Allenatori Napoli | il Tottenham sceglie Benitez per il dopo Mourinho

BullaInterista : RT @orialismo: Ricapitolando velocemente gli allenatori delle big il prossimo anno: Inter-Conte. Juve-Allegri. Napoli-Spalletti. Roma-Mouri… - VincyDevi : @Nicola_Sorr @Torrenapoli1 Gli allenatori di esperienza a Napoli hanno sempre fallito ....quindi opterei per il nuo… - patrizi00536975 : @RafAuriemma @sscnapoli Non è il momento di parlare di allenatori ,pensiamo alla partita di sabato,il NAPOLI deve r… - OHSENZOFFESHA : domino allenatori Inter Conte Roma Mourinho Milan Sarri Juve Allegri Napoli Spalletti Lazio Gattuso #SerieA - ClaudioAgos : RT @_ThousandN: Per quanto l'operazione Mourinho sia impareggiabile dal punto di vista della visibilità che porterà alla Roma, l'impression… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Napoli

napolipiu.com

... agli addetti ai lavori, passando per i presidenti degli altri club agli altri. Insomma ... Ora l'allenatore toscano dvàr decidere se restare in Italia (o Fiorentina?) oppure andare ...Nel calciomercato degli, nelle ultime settimane, Spalletti viene dato in pole per la panchina dele Allegri per quella della Juve. E se invece fosse il contrario, con Allegri in ...Dopo due anni sabbatici, Luciano Spalletti sarebbe pronto a tornare a lavoro. Al momento la pista più calda sembra essere proprio quella del Napoli, visto ...Con CR7 il gelo risale ai tempi del Real Madrid, ed è stato forse il motivo principale per cui il tecnico portoghese non ha aspettato a prendere la panchina della Nazionale ...