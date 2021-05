Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 15:30 (Di martedì 4 maggio 2021) Viabilità 2021 4 MAGGIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SVINCOLO VIA PRENESTINA CON CODE FINO LO SVINCOLO DELL A 24 Roma TERAMO RIMANIAMO SULLA Roma TERAMO MA SUL TRATTO URBANO SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA LA CHIUSURA MOMENTANEA DEL NODO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE VIA SALARIA CON INCOLONNAMENTI FINO ALLO SVINCOLO CON LA TOGLIATTI ALTRI INCOLONNAMENTI LI TROVIAMO SULLA VIA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SVINCOLO VIA PRENESTINA CON CODE FINO LO SVINCOLO DELL A 24TERAMO RIMANIAMO SULLATERAMO MA SUL TRATTO URBANO SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA LA CHIUSURA MOMENTANEA DEL NODO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE VIA SALARIA CON INCOLONNAMENTI FINO ALLO SVINCOLO CON LA TOGLIATTI ALTRI INCOLONNAMENTI LI TROVIAMO SULLA VIA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER IL TRASPORTO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - cozzepecorino : @romafaschifo Non si tratta di discutere 'solo' del colore, è puntare il dito su come vengono fatte le opere a Roma… - daru78 : - LuceverdeRoma : ?#Roma #EuropeidiCalcio ?Stadio Olimpico ??#3maggio - #10luglio ?MODIFICHE alla viabilità ?CHIUSA viale Paolo Bo… - romamobilita : #Roma #viabilità Chiusura temporanea della carreggiata laterale di via Nomentana tra via Spallanzani e via Torlonia… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Figliomeni (FDI): "Da Raggi solo promesse sul progetto di modifica della viabilità di San Giovanni" 'Il progetto di modifica della viabilita' nella zona di San Giovanni, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un'idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito 'un esempio ...

Fdi, Figliomeni: promesse da marinaio su modifica San Giovanni Roma " "Il progetto di modifica della viabilita' nella zona di San Giovanni, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un'idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito 'un ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews 'Il progetto di modifica della viabilita' nella zona di San Giovanni, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un'idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito 'un esempio ..." "Il progetto di modifica della viabilita' nella zona di San Giovanni, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un'idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito 'un ...