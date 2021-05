Vende i video hard della figlia quindicenne in cambio di buoni spesa Amazon (Di martedì 4 maggio 2021) Vende i video hard della figlia in cambio di buoni spesa Amazon Vende i video hard della figlia in cambio di buoni spesa Amazon: è accaduto a Torino dove una donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di prostituzione e pornografia minorile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pubblico ministero Lisa Bergamasco, la vicenda risale al 2019 e ha visto protagonista una donna, la quale, in cambio di denaro e buoni acquisto Amazon, pubblicava in rete foto e video hard ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021)indiindi: è accaduto a Torino dove una donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di prostituzione e pornografia minorile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pubblico ministero Lisa Bergamasco, la vicenda risale al 2019 e ha visto protagonista una donna, la quale, indi denaro eacquisto, pubblicava in rete foto e...

