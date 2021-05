Vaccini in azienda, si parte a fine maggio. Ma solo dopo anziani e fragili (Di martedì 4 maggio 2021) Per far partire la vaccinazione nelle aziende bisognerà prima mettere in sicurezza quanti più anziani e fragili possibile. Segnatamente, dopo gli over 80 e gli over70, spingere sull’acceleratore per vaccinare le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni e i fragili con esenzione dai 16 ai 59 anni. Arrivando se non al 100 almeno a una quota tra il 90% e il 95%. Appena una Regione raggiungerà questa soglia potrà far partire la vaccinazione nelle aziende. Una sorta di gara, insomma, per far procedere ancora più speditamente la campagna anti Covid e inaugurare la nuova tappa del piano. Un’operazione che, nelle previsioni del Ministero della Salute e del commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, potrebbe partire a fine maggio, anche se - tenendo presenti la necessità delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Per far partire la vaccinazione nelle aziende bisognerà prima mettere in sicurezza quanti piùpossibile. Segnatamente,gli over 80 e gli over70, spingere sull’acceleratore per vaccinare le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni e icon esenzione dai 16 ai 59 anni. Arrivando se non al 100 almeno a una quota tra il 90% e il 95%. Appena una Regione raggiungerà questa soglia potrà far partire la vaccinazione nelle aziende. Una sorta di gara, insomma, per far procedere ancora più speditamente la campagna anti Covid e inaugurare la nuova tappa del piano. Un’operazione che, nelle previsioni del Ministero della Salute e del commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, potrebbe partire a, anche se - tenendo presenti la necessità delle ...

