Una diplomatica dell’ambasciata svizzera in Iran è morta dopo essere precipitata da un palazzo di Teheran (Di martedì 4 maggio 2021) Martedì una diplomatica dell’ambasciata svizzera a Teheran, in Iran, è morta dopo essere precipitata dal palazzo in cui viveva, nel quartiere di Kamranieh, nel nord della città. La notizia, data inizialmente dalla stampa Iraniana, è stata confermata dal ministero degli Leggi su ilpost (Di martedì 4 maggio 2021) Martedì una, in, èdalin cui viveva, nel quartiere di Kamranieh, nel nord della città. La notizia, data inizialmente dalla stampaiana, è stata confermata dal ministero degli

