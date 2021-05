Un messaggio inviato da un amico e la carta di credito si svuota. La nuova truffa su Whatsapp (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo la truffa del pacco in arrivo e quella di Whatsapp pink ecco una nuova truffa online che si compie sempre tramite l’applicazione di messaggistica istantanea. “Ho comprato da internet, ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?“, questo è il messaggio a cui prestare attenzione. La Questura di Brescia ha lanciato l’allarme sull’ennesimo trucchetto per ingannare le vittime. L’hacker prima ruba l’account Whatsapp di un utente e poi invia a tutti i suoi contatti in rubrica il messaggio. Proprio il fatto di riceverlo da un amico fidato è la peculiarità di questa terribile truffa. Una volta ottenuti i dati necessari, l’hacker sarebbe in grado di utilizzare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo ladel pacco in arrivo e quella dipink ecco unaonline che si compie sempre tramite l’applicazione di messaggistica istantanea. “Ho comprato da internet, ma la miadiè scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?“, questo è ila cui prestare attenzione. La Questura di Brescia ha lanciato l’allarme sull’ennesimo trucchetto per ingannare le vittime. L’hacker prima ruba l’accountdi un utente e poi invia a tutti i suoi contatti in rubrica il. Proprio il fatto di riceverlo da unfidato è la peculiarità di questa terribile. Una volta ottenuti i dati necessari, l’hacker sarebbe in grado di utilizzare la ...

